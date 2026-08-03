Мужчина выдавил прыщ на верхней губе и попал в больницу

Бразилец оказался в больнице после того, как выдавил прыщ над верхней губой

Бразильский блогер и модель Виллиан Силва, известный в соцсетях как «человек-Кен», оказался в больнице после того, как выдавил прыщ в области верхней губы. По словам мужчины, инфекция вызвала сильный отек лица и могла привести к тяжелым осложнениям, пишет Need To Know.

Виллиан рассказал, что сначала выдавил прыщ, а затем удалил воспаленный волос. Вскоре после этого у него развилась инфекция, потребовавшая госпитализации. По словам модели, врачи предупредили, что воспаление могло распространиться на головной мозг и вызвать менингит или другие опасные последствия.

Дерматолог Даниэле Кавальканте де Алмейда Маньяни объяснила, что участок лица от переносицы до верхней губы иногда называют «опасным треугольником». Вены в этой области связаны с венозными синусами внутри черепа, поэтому в редких случаях тяжелая инфекция может распространиться внутрь и привести к тромбозу кавернозного синуса, абсцессу мозга, менингиту или сепсису.

При этом специалист подчеркнула, что подобные осложнения встречаются редко, но риск возрастает, если самостоятельно выдавливать воспаленные прыщи или повреждать кожу.

Врачи рекомендуют не трогать воспаленные высыпания, особенно в области носа и верхней губы. Если покраснение усиливается, появляется сильная боль, отек или симптомы не проходят в течение нескольких дней, следует обратиться к дерматологу.

Сейчас Виллиан идет на поправку и намерен использовать свою историю, чтобы предупредить других об опасности самостоятельного выдавливания прыщей.

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