В Госдуме объяснили, как изменится размер пенсии после августовского перерасчета

При августовском перерасчете пенсий работающим пенсионерам изменят сумму выплат, причем размеры прибавки в каждом конкретном случае будут рассчитываться отдельно. Этот механизм отличается от общей индексации выплат, которая проводится в январе, пояснил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Основанием [перерасчета] служат страховые взносы, которые работодатель перечислил за пенсионера в прошлом году. Если человек официально работал в 2025 году, с 1 августа 2026 года Социальный фонд автоматически пересчитал его страховую пенсию», — объяснил парламентарий.

Сумма прибавки основывается на количестве заработанных за предыдущий год пенсионных коэффициентов. Для повышения выплат не нужно дополнительно предоставлять какие-либо документы – измененные в автоматическом режиме выплаты придут по графику.

Говырин также напомнил, что перерасчет затронет тех, кто получает страховую пенсию по старости и инвалидности, а также граждан, которым выплаты полагаются из-за потери кормильца, на лицевом счете которого есть неучтенные ранее страховые взносы.

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