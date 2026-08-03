Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву опасной жаре

МЧС: с 5 по 7 августа в Москве ожидается опасно сильная жара
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве с 5 по 7 августа ожидается сильная жара: воздух прогреется до +32°C. Об этом сообщает столичный главк МЧС на своем официальном сайте со ссылкой на прогноз Росгидромета.

Ведомство предупредило горожан и гостей Москвы о рисках, связанных с перегревом: потеря работоспособности и внимания у людей может привести к увеличению числа ДТП и техногенных аварий. Также из-за перегрузки электросетей возрастает вероятность пожаров, в связи с чем спасатели призывают граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и ни в коем случае не пользоваться открытым огнем.

Кроме того, из-за повышенной температуры воздуха МЧС советует москвичам и гостям столицы избегать перегрева на солнце, следить за соблюдением питьевого режима и носить светлую одежду и головные уборы.

По прогнозу синоптика центра «Метео» Александра Ильина, сегодня и завтра температура в столице достигнет +22...+27°C, в среду и четверг столбики термометров поднимутся до +24...+29°C. Осадков в первые три дня рабочей недели не ожидается, ночами в Москве будет +18...+20°C, в Подмосковье — в диапазоне от +14 до +19°C.

Синоптик также сообщил, что в среду воздух в столице может прогреться до +30°C, а в начале недели ожидаются температурные колебания от +23 до +28°C.

Ранее синоптик предупредил о похолодании в Москве в августе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!