МЧС предупредило о надвигающейся на Москву опасной жаре

В Москве с 5 по 7 августа ожидается сильная жара: воздух прогреется до +32°C. Об этом сообщает столичный главк МЧС на своем официальном сайте со ссылкой на прогноз Росгидромета.

Ведомство предупредило горожан и гостей Москвы о рисках, связанных с перегревом: потеря работоспособности и внимания у людей может привести к увеличению числа ДТП и техногенных аварий. Также из-за перегрузки электросетей возрастает вероятность пожаров, в связи с чем спасатели призывают граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и ни в коем случае не пользоваться открытым огнем.

Кроме того, из-за повышенной температуры воздуха МЧС советует москвичам и гостям столицы избегать перегрева на солнце, следить за соблюдением питьевого режима и носить светлую одежду и головные уборы.

По прогнозу синоптика центра «Метео» Александра Ильина, сегодня и завтра температура в столице достигнет +22...+27°C, в среду и четверг столбики термометров поднимутся до +24...+29°C. Осадков в первые три дня рабочей недели не ожидается, ночами в Москве будет +18...+20°C, в Подмосковье — в диапазоне от +14 до +19°C.

Синоптик также сообщил, что в среду воздух в столице может прогреться до +30°C, а в начале недели ожидаются температурные колебания от +23 до +28°C.

Ранее синоптик предупредил о похолодании в Москве в августе.