В багаже россиянина, прилетевшего из Вьетнама, нашли чучело редкого крокодила

Новосибирские таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила в ручной клади 36-летнего россиянина. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Мужчина прилетел из Вьетнама, его остановили для выборочного контроля при прохождении таможни по «зеленому» коридору. При проверке сумки на рентгеновской установке инспекторы нашли чучело рептилии весом около 400 граммов.

36-летний турист объяснил, что купил его в сувенирном магазине в Нячанге и не знал о необходимости декларирования и разрешительных документах. Экспертиза подтвердила, что это редкое пресмыкающееся принадлежит к семейству крокодиловых, для ввоза чучела крокодила необходимо заполнить таможенную декларацию. Возбуждено два дела об административных правонарушениях. Нарушителю грозит штраф и конфискация товара.

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