На Урале мать напала на педиатра во время приема

В Свердловской области женщина напала на педиатра и получила условный срок

Жительницу Нижнего Тагила приговорили к году лишения свободы условно за нападение на врача-педиатра. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в Детской городской больнице. Женщина пришла с маленькими детьми на прием к участковому педиатру. Во время осмотра у нее возник конфликт с врачом из-за недовольства качеством медицинских услуг.

Она оскорбляла педиатра, снимала происходящее на телефон и угрожала выложить видео в сеть. Когда врач попыталась пресечь съемку, обвиняемая выхватила у нее телефон, схватила врача двумя руками за шею и сдавила, затруднив дыхание. Нападение пресекли сотрудники больницы. В суде обвиняемая свою вину не признала. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год

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