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Общество

«У вас совесть есть?»: глава Башкирии устроил разнос мэрии Уфы на совещании

Хабиров поручил передать «Защитникам Отечества» авто мэрии Уфы, возившие судей
Максим Блинов/РИА Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в региональном правительстве поручил передать фонду «Защитники Отечества» автомобили мэрии Уфы, на которых возили судей и членов их семей. Прямая трансляция велась на странице администрации главы региона в соцсети «ВКонтакте».

По словам Хабирова, автомобили использовались в том числе для перевозки председателя Верховного суда Башкирии из Уфы в Казань и обратно. Он назвал действия чиновников «бессовестными».

«У вас совесть есть, нет, у Уфы? Совесть у вас есть, нет? Вы ответственны. Вы своим коллегам скажите: совесть есть, нет, хоть немножко?» — сказал Хабиров, обращаясь к исполняющему обязанности мэра Уфы Рустему Шарипову.

Он также задался вопросом, кто дал право брать муниципальные автомобили, водителей и оплачивать топливо, чтобы судей «катали туда-сюда». В итоге Хабиров распорядился изъять эти автомобили, посчитать их количество и передать отделению фонда «Защитники Отечества». Ответственным за это он назначил исполняющего обязанности руководителя своей администрации Искандера Ахметвалеева.

30 апреля бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева заключили под стражу, его подозревают в превышении полномочий и получении крупной взятки. Депутаты горсовета Уфы утверждают, что он разрешал использовать муниципальный гараж и машины для перевозки судей. Спикер горсовета Уфы Марат Васимов обратился в региональное управление Следственного комитета России с просьбой проверить хищение бюджетных средств и превышение должностных полномочий после слухов о нецелевом использовании автотранспорта.

Ранее глава Башкирии прокомментировал экономическое положение региона.

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