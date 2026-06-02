Глава Башкирии прокомментировал экономическое положение региона

Глава Башкирии Хабиров: экономические показатели региона выросли на 3,8%
Промежуточные итоги первых пяти месяцев 2026 года демонстрируют положительную динамику в экономике Башкирии. Республика удерживает стабильность, несмотря на внешние сложности. Об этом kp.ru сообщил глава региона Радий Хабиров.

Глава Башкирии назвал прошедшие пять месяцев непростыми.

«Была задача удержать экономику, чтобы мы развивались, решали социальные вопросы. Но главная задача, которую мы сами для себя обозначили: все для фронта, все для победы. То есть мы должны обеспечить все (даже когда нет ресурсов), чтобы наши ребята на передовой получали от нас помощь», — рассказал он.

В первом квартале текущего года экономические показатели Башкирии выросли на 3,8%. Хабиров выразил надежду, что в итоге 2026-й завершится с подобной динамикой.

Глава региона также подчеркнул, что практически все показатели в республике сейчас положительные, включая рост заработных плат, доходов, инвестиций и бюджета. Однако он добавил, что многие предприятия на данный момент находятся в затруднительном положении, поэтому основной налог на прибыль Башкирия пока не получает. Тем не менее в регионе продолжается строительство школ, больниц, парков и дорог.

