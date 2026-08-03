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Общество

Россиянам объяснили, почему не следует собирать грибы в пакет

Миколог Комиссаров: для сбора грибов лучше всего использовать корзину
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

Во время похода в лес грибы следует собирать в корзину, а не в полиэтиленовый пакет, поскольку он сокращает срок их хранения. Об этом РИАМО рассказал миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, к. б. н. Никита Комиссаров.

«Почему пакеты не рекомендуются при долгих выходах? Потому что грибы в них начинают преть. Они накапливают влагу, перестают дышать, и пока вы доберетесь до дома, они могут начать потихонечку подгнивать», — объяснил специалист.

Также, по его словам, в пакете грибы сильно прижимаются друг к другу, из-за чего начинают ломаться под воздействием собственного веса.

Миколог подчеркнул, что в корзинах грибы дышат и меньше портятся.

До этого Комиссаров говорил, что отличить настоящую лисичку от ложной можно по внешнему виду ее ножки и пластинок. Также помочь в этом могут запах и консистенция мякоти. По словам специалиста, у ложной лисички очень тонкие и частые пластинки, которые резко обрываются примерно на середине гриба.

Ранее туристам рассказали об особенностях грибных туров.

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