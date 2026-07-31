Россиянам назвали главные отличия настоящей лисички от ложной

Отличить настоящую лисичку от ложной можно по внешнему виду ножки и пластинок, а также по запаху и консистенции мякоти. Об этом РИАМО рассказал миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, к. б. н. Никита Комиссаров.

«У настоящей лисички пластинок в привычном понимании этого слова, как у шампиньонов или сыроежек, на нижней стороне шляпки нет. Вместо них — такие выросты, складки, которые плавно спускаются по ножке. Они толстые, редкие и активно ветвятся — как кровеносные сосуды, как вены на руке», — объяснил специалист.

По его словам, у ложной лисички очень тонкие и частые пластинки, которые резко обрываются примерно на середине гриба.

Также эксперт подчеркнул, что край шляпки настоящей лисички в большинстве случаев неровный и волнистый, а ее мякоть волокнистая и похожа на резиновую. Кроме того, ножка такого гриба плотная и без полостей внутри. В то же время ножка ложной лисички обычно кирпично-оранжевого цвета.

«Настоящие лисички пахнут чем-то сладковатым. У меня лично этот запах ассоциируется с сухофруктами и абрикосами. То есть такой сладковато-фруктовый аромат», — рассказал миколог.

При этом он объяснил, что ложные лисички не представляют серьезной опасности для здоровья. Однако их употребление может обернуться серьезным пищевым отравлением.

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