Врач предупредила о главной опасности наушников

Частое использование наушников может привести к инфекциям и глухоте. Об этом в разговоре с «Радио 1» предупредила кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

По словам эксперта, наушники вредят ушам, поскольку у их внутренней части нет защиты.

«Это технологии, то есть электрический символ, поражающий рецепторы. Наши клеточки рецепторные находятся в жидкости, в лабиринте, который может дать полную глухоту. Причем она, возможно, проявится не сейчас, а позже, кумуляция существует, то есть накапливается, а потом при каком-то стрессе забирает слух полностью», — объяснила отоларинголог.

Помимо этого, врач предупредила, что наушники могут стать причиной появления инфекций и грибковых заболеваний, которые наносят вред внутренней микробиоте уха.

Для того чтобы избежать негативных последствий, необходимо обрабатывать устройства с помощью дезинфицирующих средств. Также специалист призвала отказаться от вставных наушников в пользу больших накладных.

Врач-оториноларинголог Университетской клиники Казанского федерального университета Гузяль Данская до этого предупреждала, что пользоваться наушниками без вреда для здоровья можно не более четырех часов в сутки. Кроме того, по ее словам, следует придерживаться правила «60/60». Согласно ему, нужно не превышать показатель в 60% от максимальной громкости и не использовать устройство более 60 минут подряд.

Ранее россиянам рассказали, защитят ли беруши слух от громких звуков.