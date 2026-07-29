Россиянам рассказали, как долго можно использовать наушники без вреда для здоровья

Врач Данская: наушниками следует пользоваться не более 4 часов в день

Пользоваться наушниками без вреда для здоровья можно не более четырех часов в день. Об этом aif.ru сообщила врач-оториноларинголог Университетской клиники Казанского федерального университета Гузяль Данская.

«Безопасным считается использовать наушники 3-4 часа в день (суммарно). Каждый час необходимо делать перерыв на 10-15 минут», — предупредила эксперт.

Она также напомнила, что немаловажную роль также играет соблюдение безопасного уровня громкости устройства.

Также, по словам врача, стоит придерживаться правила «60/60». Согласно ему, не следует превышать показатель в 60% от максимальной громкости и использовать наушники более 60 минут подряд.

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров до этого предупреждал, что

попадание воды или другой жидкости внутрь наушников может обернуться коротким замыканием, коррозией контактов и поломке. При этом, по словам эксперта, попытка зарядить намокшее устройство способна спровоцировать возгорание.

Ранее эксперты составили список устройств, которые стоит продать, отдать или утилизировать.