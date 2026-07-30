Россиянам рассказали, защитят ли беруши слух от громких звуков

Для того чтобы минимизировать негативное воздействие громких звуков на слух, важно использовать средства индивидуальной защиты, такие как беруши. Об этом проекту «Сноб» рассказала сурдолог ГУТА клиник Марина Паукова.

По словам эксперта, сегодня существует большое количество разнообразных беруш, предназначенных для стрелков, мотоциклистов, пиротехников, а также для обычного сна. При этом важно, чтобы такие противошумные вкладыши были изготовлены специально для конкретного человека. Для этого необходимо сделать слепок и отправить его в лабораторию, специалисты которой напечатают беруши на 3D-принтере.

Однако, как отметила Паукова, защитить слух от громких звуков только с помощью такого средства индивидуальной защиты невозможно.

«Для звуковой волны есть два основных пути достижения слуховых клеток. Первый — воздушный, через наружный слуховой проход, и его мы можем перекрыть внутриушными приспособлениями. Но вы наверняка обращали внимание, что даже с «закрытыми» ушами мы все равно слышим звуки. Так происходит потому, что звуковая волна передается в том числе благодаря костной вибрации, минуя наружное и среднее ухо», — объяснила она.

Сурдолог добавила, что улучшить защиту можно благодаря сочетанию внутриушных берушей и накладных наушников, которые закроют височную косточку от вибраций. Однако даже в этом случае полная безопасность не будет гарантирована.

Врач-оториноларинголог Университетской клиники Казанского федерального университета Гузяль Данская до этого говорила, что пользоваться наушниками без вреда для здоровья можно не более четырех часов в день. Также, по ее словам, стоит придерживаться правила «60/60». Согласно ему, не следует превышать показатель в 60% от максимальной громкости и использовать наушники более 60 минут подряд.

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