Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Диетолог рассказала, какие продукты нужно добавлять в рацион летом

Диетолог Мойсенко: летом нужно добавлять свежие овощи к каждому приему пищи
MarinaMos/Shutterstock/FOTODOM

Летом в рацион важно добавлять большое количество овощей. Об этом «Радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

По словам эксперта, в летний сезон следует есть много свежих овощей, поскольку в замороженных содержится меньше витаминов и других полезных для здоровья веществ.

«Овощи хранят в себе большое количество калия и магния. Советую сельдерей, щавель, шпинат — пусть это будет большое количество зелени, которые мы можем сорвать с грядки», — отметила она.

Диетолог также напомнила, что питательными веществами также богат молодой картофель.

Кроме того, врач посоветовала добавлять овощи к каждому приему пищи. Рекомендуется класть в салаты укроп, петрушку, кинзу и салатные листья.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что в первый день путешествия важно исключить из рациона тяжелую и непривычную пищу. По ее словам, во время любого переезда меняются температура, атмосферное давление, запахи, состав воды и продуктов, а также микробы и окружающая среда. Такие условия вынуждают организм перестраивать метаболизм, из-за чего повышается давление, растет уровень сахара в крови, сгущается кровь и меняется микробиом кишечника.

Ранее врач предупредил, для кого опасна летняя зелень.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!