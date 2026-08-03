Диетолог рассказала, какие продукты нужно добавлять в рацион летом

Летом в рацион важно добавлять большое количество овощей. Об этом «Радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

По словам эксперта, в летний сезон следует есть много свежих овощей, поскольку в замороженных содержится меньше витаминов и других полезных для здоровья веществ.

«Овощи хранят в себе большое количество калия и магния. Советую сельдерей, щавель, шпинат — пусть это будет большое количество зелени, которые мы можем сорвать с грядки», — отметила она.

Диетолог также напомнила, что питательными веществами также богат молодой картофель.

Кроме того, врач посоветовала добавлять овощи к каждому приему пищи. Рекомендуется класть в салаты укроп, петрушку, кинзу и салатные листья.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что в первый день путешествия важно исключить из рациона тяжелую и непривычную пищу. По ее словам, во время любого переезда меняются температура, атмосферное давление, запахи, состав воды и продуктов, а также микробы и окружающая среда. Такие условия вынуждают организм перестраивать метаболизм, из-за чего повышается давление, растет уровень сахара в крови, сгущается кровь и меняется микробиом кишечника.

Ранее врач предупредил, для кого опасна летняя зелень.