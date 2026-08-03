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Общество

Студент попал в больницу из-за того, что постоянно лежал с телефоном

В Китае студент постоянно лежал с телефоном и заработал тромбоз глубоких вен
Shutterstock/FOTODOM

Студент из Китая оказался в больнице с тромбозом глубоких вен после того, как практически не вставал с дивана во время летних каникул, держа в руках телефон, пишет Sin Chew Daily.

По данным врачей, студент ежедневно более пяти часов играл в видеоигры и просматривал видео в телефоне. Большую часть времени он лежал на кровати или сидел на диване, практически не двигаясь.

Спустя некоторое время у него начали появляться отек, боль и утолщение правой голени. Сначала родственники решили, что это обычная мышечная боль из-за долгого сидения, однако после ухудшения состояния обратились в больницу.

Обследование показало, что у студента развился тромбоз глубоких вен нижней конечности. Его немедленно госпитализировали. По словам врачей, у пациента могла быть врожденная предрасположенность к образованию тромбов, однако главным фактором стало длительное отсутствие физической активности.

Ранее врачи в Китае вылечили мужчину, кожа головы которого покрылась складками.

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