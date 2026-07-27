Врачи вылечили мужчину, кожа головы которого покрылась складками

В Китае врачи помогли мужчине, на голове которого образовались складки из кожи

В Китае врачи помогли 23-летнему пациенту с редким заболеванием, из-за которого кожа его головы постепенно утолщалась и покрывалась глубокими складками и бороздами, напоминающими поверхность человеческого мозга, пишет Need to Know.

Молодой человек по имени Сяо Ли впервые заметил небольшой плотный участок на голове несколько лет назад. Со временем пораженная область увеличивалась, а на одной половине головы сформировались выраженные гребни и складки. Изменения сильно повлияли на внешность молодого человека и стали причиной серьезного психологического дискомфорта.

Сяо перенес несколько неудачных операций, а в ряде больниц ему отказали в лечении из-за сложности случая. В итоге за пациента взялись специалисты больницы Чжуннань Уханьского университета. Лечение заняло около 11 месяцев.

Врачи решили постепенно растянуть сохранившуюся здоровую кожу головы, чтобы получить достаточно ткани для замены пораженного участка. Для этого под кожу установили специальные расширители, которые постепенно заполняли физиологическим раствором.

Когда необходимого количества здоровой ткани удалось добиться, хирурги провели заключительную операцию продолжительностью более трех часов. Они удалили всю утолщенную пораженную кожу, стараясь сохранить кровеносные сосуды и нервы, после чего закрыли образовавшийся дефект выращенными кожными лоскутами.

В результате кожа головы приобрела нормальную форму и текстуру. Сохраненные волосяные фолликулы позволяют волосам снова расти на восстановленном участке. В клинике отметили, что успешное лечение Ли может помочь при разработке методов помощи другим пациентам с тяжелыми поражениями кожи головы.

Ранее в Китае пациенту впервые вживили в мозг имплант для восстановления функции руки.