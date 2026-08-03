Врач ответил, можно ли опьянеть от кваса

Хотя квас принято считать безалкогольным, он все же способен в отдельных случаях вызывать легкое опьянение из-за наличия в нем этанола и углекислого газа. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, отметив, что после употребления большого количества напитка лучше не садиться за руль.

«Квас — продукт естественного брожения: в его производстве используют дрожжи, которые перерабатывают углеводы из хлебного сырья в этанол и углекислый газ. Из‑за этого в готовом напитке всегда есть небольшая доля алкоголя. Обычно ее уровень не выходит за пределы 1,2%, но точная концентрация зависит от рецептуры и технологии изготовления. Несмотря на невысокий процент спирта, полностью игнорировать его влияние нельзя. Даже малые дозы этанола могут по‑разному действовать на людей. В некоторых ситуациях (например, при употреблении большого объема напитка, в жаркую погоду или у человека, редко сталкивающегося с алкоголем) возможно появление признаков легкого опьянения: снижения концентрации, ухудшения координации, изменения реакции. Поэтому, выпив, скажем, литр кваса, лучше воздержаться от вождения», — сказал он.

Умнов подчеркнул, что опасность кваса из бочек заключается также и в нарушении санитарных и температурных условий хранения.

«Грязные емкости, шланги, краны и несоблюдение правил личной гигиены персоналом могут стать источником болезнетворных микроорганизмов. Оптимальная температура хранения кваса — от +2 до +12°C. При перегреве в напитке активно размножаются бактерии, что повышает риск пищевого отравления. Продажа кваса без надлежащих документов и проверок — еще один дополнительный фактор риска. Чтобы выбрать безопасную точку продажи ориентируйтесь на такие признаки: чистая, аккуратная торговая точка, персонал в санитарной одежде (перчатки, головной убор), на точке имеется холодильного оборудования либо явное указание на охлаждение емкости, на бочке или стенде есть информация: название производителя, дата розлива, срок годности, продавец не наливает напиток руками в стакан», — добавил он.

Специалист уточнил, что при покупке напитка необходимо обращать внимание на его запах, вкус и внешний вид. По его словам, употребление испорченного или зараженного напитка может привести к пищевому отравлению.

«У свежего кваса приятный, слегка кисловатый аромат. Любые посторонние оттенки аромата гнили, ацетона, чрезмерно резкого брожения — повод отказаться от покупки. Натуральный квас обладает мягким кисло‑сладким вкусом. Выраженная горечь или чрезмерная резкость — признак порчи. Небольшая мутность допустима, но обильный осадок, слишком сильная пена и чрезмерное выделение пузырьков должны насторожить. Если есть возможность, попробуйте немного кваса перед покупкой — это распространенная и вполне уместная практика в надежных местах», — посоветовал он.

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