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В МЧС назвали объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций

МЧС: финрезервы на случай чрезвычайных ситуаций составляют почти 357 млрд рублей
Илья Питалев/РИА «Новости»

Объем накопленных в российских регионах финансовых резервов на случай ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций достиг почти 357 млрд рублей. Об этом со ссылкой на бюллетень МЧС сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что в первом квартале нынешнего года общий объем созданных во всех субъектах РФ резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 356,897,203 млрд рублей.

Самый большой финансовый резерв среди федеральных округов имеет Приволжский ФО (61,16 млрд рублей). Затем следуют Центральный ФО (46,92 млрд рублей без Москвы), Северо-Западный ФО (45,26 млрд рублей) и Южный ФО (22,32 млрд рублей). Наименьшие запасы финансовых средств у Дальневосточного ФО (11,81 млрд рублей) и Северо-Кавказского ФО (6,1 млрд рублей).

В первом квартале российские регионы израсходовали на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и оказание материальной помощи пострадавшему населению 57,35 млрд рублей.

18 февраля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что российские регионы с 2026 года при формировании бюджета должны учитывать расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Ранее в МЧС России пожаловались на низкие зарплаты.

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