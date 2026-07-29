Названо число россиян, оформивших семейную налоговую выплату

ФНС: заявки на налоговую выплату для семей уже оформили для 3,4 млн россиян

Заявки на налоговую выплату для семей с детьми оформлены для 3,4 миллиона граждан РФ. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По его словам, заявки от граждан обрабатываются в течение нескольких часов и передаются в Социальный фонд.

«На сегодняшний день в Соцфонд уже направлены данные по 3,4 млн заявителей. Все выплаты будут произведены в установленные сроки», — подчеркнул Егоров.

Глава ФНС также отметил, что почти завершен процесс автоматизации льгот и вычетов — оставшиеся процедуры планируется перевести в цифровой формат в 2027 году.

С 1 января 2026 года в России начал действовать новый закон о семейной налоговой выплате. Теперь работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. При этом налог пересчитывается со ставки 6%, а не 13%, а разница возвращается семье. Такой льготой могут воспользоваться работающие граждане России с двумя и более детьми, если средний доход на человека в такой семье не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме рассказали, учитываются ли деньги подростков при назначении пособий.