На Кубани выписали двоих пострадавших при атаке на склады Wildberries

ТАСС: один пострадавший при атаке на объект WB в Краснодаре остается в больнице

Двоих пострадавших в результате атаки на логистический центр Wildberries в Краснодаре выписали из больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

«Один пострадавший остается в больнице, остальных выписали», — рассказал источник агентства.

Логистический центр Wildberries в Краснодаре подвергся атаке в ночь на 22 июля. Основатель маркетплейса Татьяна Ким заявила, что сотрудники складов были эвакуированы. Несмотря на это, без пострадавших не обошлось. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, травмы получили 10 человек. Из них трое были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Остальным шестерым жителям медицинскую помощь оказали амбулаторно. При этом позднее в больнице не стало одной из пострадавших женщин, получившей тяжелые ранения.

В тот же день был атакован объект Wildberries в Невинномысске. Комментируя произошедшее, глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о пяти пострадавших. Госпитализация никому из них не понадобилась.

Ранее Ким рассказала о мерах поддержки продавцов, сотрудничающих с Wildberries.