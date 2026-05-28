Иришка Чики-Пики откажется от алкоголя ради зубов

Блогерша Иришка Чики-Пики (Ирина Ильина – настоящее имя) рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделает себе зубы.

Ильина обратилась к пластическому хирургу, чтобы сделать коррекцию зубов и десен. Специалист рассказал, что период реабилитации будет занимать три недели. В это время блогерше будет запрещено употреблять алкоголь. Знаменитость планирует сделать операции летом. Ради зубов она перенесет съемки.

«Мы занимаемся протезированием. Виниры. Керамика на диоксиде циркония. Металлические с напылением. На последних остановимся? Вам бесплатно. Будет голливудская улыбка. Единственное, что будет ее портить – это нос. Я бы его поправил», — заявил хирург.

В комментариях телеведущая Виктория Боня поддержала Иришку Чики-Пики и призвала ничего не делать с носом.

«Всегда держу нос по ветру», — ответила Ильина.

В апреле Иришка Чики-Пики сделала блефаропластику.

Блогерша приобрела подписчиков из-за дружбы с фрик-блогером Олегом Монголом. Весь их контент имеет пометку 18+, так как герои часто выпивают, матерятся и проч. Кроме того, Чики-Пики делится со своими подписчиками кулинарными мастер-классами.

Ранее музкритик Евгений Бабичев предрек крах музыкальной карьере Иришки Чики‑Пики.