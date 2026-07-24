Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Раскрыты главные причины выгорания у 25-летних россиян

Психолог Гончарова: зумеры не верят, что «потерпи сейчас — потом будет хорошо»
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

К 25 годам многие молодые люди подходят уже уставшими из-за множества причин. Их в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла организационный психолог, системный семейный психотерапевт, клинический психолог Диана Гончарова.

«Еще 20 лет назад был понятен путь построения карьеры и достижения успеха. Люди знали, что нужно хорошо окончить школу, получить диплом, попасть на стажировку в известную компанию, продвигаться по службе. Нынешнее молодое поколение видит, что эта схема ничего не гарантирует. Можно все сделать и остаться без ощущения устойчивости», — объяснила она.

По словам Гончаровой, навыки устаревают быстрее, чем человек успевает их освоить. Учиться приходится постоянно, но это не обещает успеха. Много работать тоже не значит хорошо зарабатывать и быть счастливым. Поэтому зумеры не хотят превращать карьеру в центр жизни и повторять путь родителей, которые годами откладывали отдых и личные желания ради работы.

«Они не верят в обещания: потерпи сейчас, зато потом все будет хорошо. У этого поколения нет уверенности, что такое «потом» вообще наступит в том виде, в каком его описывали взрослые», — объяснила собеседница издания.

Иначе 25-летние люди смотрят и на родительство. Ребенок для них не обязательный этап и не просто продолжение рода. Это большая ответственность, требующая времени, денег и сил. Современные родители постоянно убеждают, что ребенок должен быть развитым, спортивным, успешным, разбираться в технологиях, ходить на кружки и дополнительные занятия. Зумеры видят цену такой жизни и не спешат заводить детей.

Свою роль играет и то, что их желания долго оставались без внимания, продолжила психолог. Пока от ребенка требовали достижений и хороших результатов, его внутренние потребности отходили на второй план. Теперь этот внутренний ребенок хочет заботы, удовольствия, вкусной еды, красивых вещей и возможности жить не только ради будущего.

Отсюда стремление получать радость сейчас. Не ждать редкого большого отпуска, а покупать одежду локальных марок, ходить в рестораны, путешествовать по России, даже если такие поездки обходятся дороже зарубежных. Для зумеров хорошая жизнь складывается из повседневных вещей.

Такая установка, однако, не избавляет от тревоги.

«Терпимость к неопределенности начинается с терпимости к себе. Человек делает то, что может, в тех условиях, которые у него есть сейчас. Не получается строить далекие планы, не нужно себя за это наказывать. А если планы важны, лучше держать в голове несколько вариантов», — отметила психолог.

Ранее были названы способы сказать «нет» сверхурочной работе, чтобы вас не уволили.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ помог парализованному, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!