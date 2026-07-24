Раскрыты главные причины выгорания у 25-летних россиян

Психолог Гончарова: зумеры не верят, что «потерпи сейчас — потом будет хорошо»

К 25 годам многие молодые люди подходят уже уставшими из-за множества причин. Их в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла организационный психолог, системный семейный психотерапевт, клинический психолог Диана Гончарова.

«Еще 20 лет назад был понятен путь построения карьеры и достижения успеха. Люди знали, что нужно хорошо окончить школу, получить диплом, попасть на стажировку в известную компанию, продвигаться по службе. Нынешнее молодое поколение видит, что эта схема ничего не гарантирует. Можно все сделать и остаться без ощущения устойчивости», — объяснила она.

По словам Гончаровой, навыки устаревают быстрее, чем человек успевает их освоить. Учиться приходится постоянно, но это не обещает успеха. Много работать тоже не значит хорошо зарабатывать и быть счастливым. Поэтому зумеры не хотят превращать карьеру в центр жизни и повторять путь родителей, которые годами откладывали отдых и личные желания ради работы.

«Они не верят в обещания: потерпи сейчас, зато потом все будет хорошо. У этого поколения нет уверенности, что такое «потом» вообще наступит в том виде, в каком его описывали взрослые», — объяснила собеседница издания.

Иначе 25-летние люди смотрят и на родительство. Ребенок для них не обязательный этап и не просто продолжение рода. Это большая ответственность, требующая времени, денег и сил. Современные родители постоянно убеждают, что ребенок должен быть развитым, спортивным, успешным, разбираться в технологиях, ходить на кружки и дополнительные занятия. Зумеры видят цену такой жизни и не спешат заводить детей.

Свою роль играет и то, что их желания долго оставались без внимания, продолжила психолог. Пока от ребенка требовали достижений и хороших результатов, его внутренние потребности отходили на второй план. Теперь этот внутренний ребенок хочет заботы, удовольствия, вкусной еды, красивых вещей и возможности жить не только ради будущего.

Отсюда стремление получать радость сейчас. Не ждать редкого большого отпуска, а покупать одежду локальных марок, ходить в рестораны, путешествовать по России, даже если такие поездки обходятся дороже зарубежных. Для зумеров хорошая жизнь складывается из повседневных вещей.

Такая установка, однако, не избавляет от тревоги.

«Терпимость к неопределенности начинается с терпимости к себе. Человек делает то, что может, в тех условиях, которые у него есть сейчас. Не получается строить далекие планы, не нужно себя за это наказывать. А если планы важны, лучше держать в голове несколько вариантов», — отметила психолог.

Ранее были названы способы сказать «нет» сверхурочной работе, чтобы вас не уволили.