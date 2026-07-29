В России научились по длине текста в рабочей переписке вычислять выгорание

Эмоциональное выгорание редко начинается с заявления об увольнении. Чаще оно проявляется в мелочах, которые никто не отслеживает. В 2026 году аналитики компании «Стахановец» выяснили, что длина письма в рабочей переписке напрямую связана с уровнем выгорания. Когда человек теряет энергию, его деловая переписка становится либо агрессивно короткой, либо хаотично многословной.

Изменения заметны за два-три месяца до того, как сотрудник сам осознает проблему, рассказали «Газете.Ru» аналитики компании.

В нормальном состоянии письмо содержит приветствие, контекст, запрос и завершающую формулу. Средняя длина — 60–120 слов (3–5 предложений). В фазе нарастающего выгорания длина письма сокращается на 40%. Приветствие исчезает в 78% случаев. Текст редуцируется до 10–20 слов. Появляются конструкции вроде «Сделай», «Не работает», «Жду».

У 25% сотрудников наблюдается противоположный сценарий: письма удлиняются до 200–300 слов. При этом страдает логика: появляются повторы, избыточные детали. Человек тратит на простую мысль в 3–4 раза больше ресурса.

Меняется и лексика. За месяц до пика выгорания количество негативных фраз в письмах возрастает на 55%. Слова «проблема», «снова», «провал», «бесполезно» встречаются в 2,3 раза чаще. Слова благодарности («спасибо», «отлично») — в три раза реже.

Еще один показатель — время ответа. В норме оно составляет 2–4 часа. При выгорании увеличивается до 8–12 часов, в 15% случаев — до суток. Причина не в лени: снижается выработка дофамина, отвечающего за мотивацию. Человек видит письмо, но не может заставить себя ответить.

Карина Остроносова, директор по продукту компании «Стахановец», поясняет:

«Рабочая переписка — это структурированный массив данных. Мы научились определять выгорание за два месяца до клинических проявлений по трем параметрам: длина письма, скорость ответа и тональность лексики. Точность прогноза — до 87%. Если сотрудник, который всегда писал развернуто и вежливо, вдруг начал отвечать «Ок» или «Сделай сам» — это сигнал тревоги. Тексты не врут. Это не поведенческая проблема, а ресурсная. Решать ее нужно не дисциплинарными методами, а восстановительными».

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