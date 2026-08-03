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Общество

Россиян предупредили об увеличивающих стоимость загородного дома ошибках

Эксперт Халилов: ошибки при строительстве увеличивают стоимость частного дома
Shutterstock

Ошибки, допущенные еще на этапе планирования строительства частного дома, могут значительно увеличить итоговую стоимость объекта. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредил автор пособия по оптимизации оргструктур ЕАЭС, эксперт по проектам и техническим заключениям Егор Халилов.

По словам эксперта, основной причиной удорожания строительства зачастую становится не увеличение стоимости материалов, а отсутствие системного подхода. Начало работ без проекта, непродуманные решения и постоянные изменения в процессе становятся причинами дополнительных расходов и увеличения сроков.

Специалист подчеркнул, что одной из наиболее распространенных ошибок является отсутствие проектной документации. Даже простой эскиз позволяет заранее определить потребности владельца, учесть все его требования и подобрать оптимальные решения. Без такой базы любое изменение может привести к дополнительным тратам.

Другой причиной роста расходов эксперт назвал отказ от инженерно-геологических исследований участка. Без информации о составе грунта и уровне грунтовых вод существует риск выбора неподходящего фундамента, в результате чего конструктивные решения приходится менять уже во время строительства.

К дополнительным затратам также приводят постоянные корректировки проекта и недостаточная проработка инженерных систем.

«Если на этапе проектирования не проработать детали — электрику, водоснабжение, канализацию, отопление, — впоследствии всплывают технические сложности. Например, отсутствие заранее предусмотренных отверстий и проходов в конструкциях вынуждает применять трудоемкие и дорогие решения уже в процессе строительства», — предупредил специалист.

Помимо этого, он отметил, что отсутствие подготовки может привести к дорогостоящим решениям уже после начала строительства. Еще одним риском является выбор подрядчика исключительно по минимальной стоимости. Некоторые исполнители снижают первоначальную смету за счет исключения отдельных работ, которые впоследствии оплачиваются дополнительно.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин до этого говорил, что россияне имеют право использовать средства маткапитала для приобретения загородного дома. Однако, по его словам, это допустимо только при соблюдении важного условия — покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания. В ЕГРН приобретаемый объект недвижимости должен быть зарегистрирован как жилой дом, а не как садовый или дачный.

Ранее были названы самые популярные направления Подмосковья для покупки дома.

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