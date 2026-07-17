Названы самые популярные направления Подмосковья для покупки дома

Эксперт Фисенко: Рязанское и Горьковское шоссе — в аутсайдерах по спросу на жилье

Спрос на загородное жилье в России за последний год вырос на 40%, рассказал «Газете.Ru» Михаил Фисенко, основатель и главный архитектор «СтройПроект», эксперт по недвижимости. Особенно высок интерес к собственному дому у молодежи. Рынок при этом неоднороден: одни направления активно покупают, другие почти игнорируют.

Эксперт назвал топ-3 популярных направления Подмосковья:

Новорижское шоссе — самое престижное направление, ориентированное на премиальный сегмент. Его выбирают из-за хорошей экологии и развитой инфраструктуры. Средняя аренда дома достигает 50 тыс. рублей в сутки, продажи растут на 25% в год.

Киевское шоссе — подходит для среднего класса. Сочетает доступные цены, хорошую транспортную связь с Москвой и активное строительство новых поселков. Аренда — 15–25 тыс. рублей в сутки.

Дмитровское направление — популярно у семей с детьми. Спрос вырос на 30% за год благодаря природному окружению, наличию школ и детских садов.

К районам со средним спросом относятся Ярославское и Каширское направления. Их выбирают из-за более низких цен и близости к природе. Минусы — дороги, нехватка современных сервисов и сезонные пробки.

Наименее востребованы дальние участки по Рязанскому и Горьковскому шоссе. Причины — плохая транспортная доступность, слабая инфраструктура и экологические проблемы.

На выбор покупателей влияют транспортная доступность, инфраструктура, экология и наличие программ поддержки. Особенно ценятся районы в пределах 50 км от города.

Растет интерес к умным и экологичным домам, компактным домам площадью 120–150 м² и одноэтажным проектам. Некоторые районы интересны и для инвестиций: рост цен достигает 12–15% в год.

«Перед выбором района стоит проверить дороги, коммуникации, инфраструктуру и планы развития территории, — советует Фисенко. — Это поможет оценить не только комфорт, но и будущую стоимость объекта».

Ранее была названа сумма, которую россияне готовы потратить на строительство загородного дома.