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Общество

Россиянам объяснили рост интереса к исправлению прикуса после 30 лет

Ортодонт Винцхаймер: пациенты от 28 до 45 лет все чаще исправляют прикус
Shutterstock

Пациенты старше 30 лет начали все чаще исправлять прикус. При этом причиной такого решения становится не только эстетика, но и поддержание здоровья зубов. Об этом газете «Известия» рассказали врач-ортодонт Удо Винцхаймер и директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании EUROKAPPA Эмелин Шевчук.

Эксперты объяснили, что скученность зубов, неправильное смыкание челюстей и промежутки между зубами на протяжении долгого времени могут не беспокоить пациента. Однако со временем такие проблемы вызывают воспаление десен, стирание эмали, боли в височно-нижнечелюстном суставе, неравномерную нагрузку на зубы и головные боли.

По словам Винцхаймера, за последние 7-8 лет значительно увеличилось число пациентов в возрасте от 28 до 45 лет с подобными жалобами.

«Многие из них приходят за прозрачными элайнерами. Люди больше не хотят мириться с неидеальным прикусом, который влияет на самооценку и здоровье. Современные технологии позволяют проводить лечение комфортно и незаметно для окружающих, что особенно важно для активных профессионалов», — поделился ортодонт.

Специалист подчеркнул, что благодаря развитию прозрачных элайнеров, цифровых технологий, а также керамических и лингвальных брекетов лечение стало комфортнее и предсказуемее. При этом 3D-сканирование и компьютерное моделирование позволяет пациентам заранее увидеть планируемый результат.

Шевчук добавила, что сегодня в России продолжает расти интерес к ортодонтическому лечению у взрослых. Еще одним фактором развития стали технологии искусственного интеллекта (ИИ). По ее словам, сейчас уже есть модели, которые позволяют в видеоформате «оживить» фотографию каждого пациента и показать, как он будет выглядеть после исправления прикуса.

Кандидат медицинских наук, стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач клиники New Iceberg Ольга Тишкина до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что зуб мудрости придется удалить, если он растет горизонтально или упирается в соседний зуб, образовалась киста у корня восьмерки или регулярно прикусывается щека.

Ранее стоматолог объяснила, как вода в бассейне и море влияет на зубы.

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