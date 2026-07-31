Стоматолог объяснила, как вода в бассейне и море влияет на зубы

Длительный контакт с водой может сказаться на здоровье зубов, но ощутимые проблемы возникают преимущественно у тех, кто проводит в воде много времени, рассказала «Газете.Ru» Наталья Ефимова, заведующая отделением гигиены и профилактики InWhite Medical и InWhite Medical Kids. Риски становятся реальными при нагрузке от 6 часов в неделю, поэтому у обычных любителей поплавать опасения зачастую преувеличены.

Сам по себе отдых у воды не опасен. Слюна постоянно насыщает эмаль минералами и поддерживает процессы реминерализации. Заметные изменения происходят у профессиональных пловцов, спасателей и инструкторов.

При длительном контакте с хлорированной водой развивается «эрозия пловца» — постепенное разрушение поверхностного слоя эмали. Если pH воды в бассейне ниже 7,0, она становится кислой и ускоряет деминерализацию. Морская вода с высокой концентрацией соли смывает защитные белки слюны и раздражает десны.

Группы риска: профессиональные пловцы (6–30 часов в неделю), у которых часто образуется «пловцовый налет» — плотный минерализованный зубной налет, удаляемый только профессиональной гигиеной. Дети и подростки с не до конца минерализованной эмалью — при проглатывании воды риск кариеса выше. Люди с повышенной чувствительностью, обнаженным дентином или сухостью во рту.

После плавания возникает сухость во рту и чувствительность. Причины: соль «вытягивает» влагу из тканей, дыхание через рот испаряет слюнную пленку, обезвоживание снижает выработку слюны. Если вода в бассейне кислая, она размягчает эмаль, и зубы острее реагируют на холодное и горячее.

Как защитить зубы: прополощите рот чистой водой после купания, не чистите зубы сразу — подождите 30 минут, чтобы слюна восстановила баланс. Пейте воду для стимуляции слюноотделения. Используйте реминерализующий ополаскиватель с фтором. Не меняйте привычный уход: чистка дважды в день, нить или ирригатор.

Когда к врачу: повышенная чувствительность дольше нескольких дней, белые матовые участки на эмали, изменение цвета, сколы, кровоточивость десен, язвочки во рту, выраженная сухость, полупрозрачные режущие края зубов, стойкие пятна. Дайверам — при резкой боли в зубе из-за перепада давления (бародонталгия).

«Любые стойкие изменения после отдыха — повод для профилактического осмотра. Ранняя диагностика сохранит здоровье эмали и избежит серьезного лечения», — резюмирует Ефимова.

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