В Кемеровской области произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 4 произошел в Кемеровской области. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По информации оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр сейсмического явления, который был зарегистрирован в 04:51 (мск), находился в 30 км юго-западнее города Ленинск-Кузнецкий.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,9 балла по шкале MSK-64. Землетрясение классифицировали как «индуцированное» (induced earthquake).

Как указывают сейсмологи, землетрясения в Кузбассе связаны в основном с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы провоцируют перераспределение напряжений в земной коре. Обычно очаги таких сотрясений находятся на небольшой глубине. Также отмечается формирование очага сейсмической активности на юге Кемеровской области, связанного с последствиями Чуйского землетрясения 2003 года.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки.

Ранее в РАН рассказали о повышенном сейсмическом уровне на Камчатке.