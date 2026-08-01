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Общество

В Кемеровской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Кемеровской области
Uwe Anspach/Global Look Press

Подземный толчок магнитудой 4 произошел в Кемеровской области. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По информации оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр сейсмического явления, который был зарегистрирован в 04:51 (мск), находился в 30 км юго-западнее города Ленинск-Кузнецкий.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,9 балла по шкале MSK-64. Землетрясение классифицировали как «индуцированное» (induced earthquake).

Как указывают сейсмологи, землетрясения в Кузбассе связаны в основном с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы провоцируют перераспределение напряжений в земной коре. Обычно очаги таких сотрясений находятся на небольшой глубине. Также отмечается формирование очага сейсмической активности на юге Кемеровской области, связанного с последствиями Чуйского землетрясения 2003 года.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки.

Ранее в РАН рассказали о повышенном сейсмическом уровне на Камчатке.

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