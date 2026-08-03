Марокканские семьи начали поиски отправившихся в Испанию нелегалов

Марокканские семьи через соцсети ищут пропавших по дороге в Испанию нелегалов

Семьи пропавших без вести марокканцев, пытавшихся нелегально попасть в испанскую Сеуту, разыскивают их через социальные сети. Об этом сообщает издание «Аз-Заман».

Отмечается, что в соцсетях появляются фотографии пропавших без вести, призывы к владельцам аккаунтов с большим количеством подписчиков распространять сведения о марокканцах, связь с которыми прервалась после перехода через границу в сторону испанской Сеуты.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

2 августа испанский телеканал La Sexta сообщил, что 90 человек не выжили при попытке попасть в Сеуту. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще 1149 мигрантам.

Ранее МВД Марокко связало с фейками и решениями судов нашествие мигрантов в Испанию.