Пранкеры Вован и Лексус ответили на вопрос о работе на спецслужбы

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), известные розыгрышами разных политиков и руководителей международных организаций, в интервью РИА Новости опровергли связь с российскими спецслужбами.

«Извините, но разочаруем вас. Мы работаем вдвоем, самостоятельно. На свой страх и риск», — сказали пранкеры.

По их словам, деятельность спецслужб требует тишины и множества согласований, в таких условиях было бы невозможно выпускать пранки.

Вован и Лексус добавили, что они не воспринимают свою работу как развлечение, для них это серьезная деятельность, требующая большой подготовки и знаний в разных областях, и даже немного актерского дела.

До этого сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с российскими пранкерами заявила, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы выиграть время и обеспечить Украину вооружением.

Ранее Вован и Лексус назвали имя участника самого крупного политического пранка.