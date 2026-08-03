В Госдуме задумались о необходимости вернуть профессию лесника

Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов выступил за возвращение профессии лесника для предотвращения природных пожаров на территории страны. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению парламентария, профессию лесника надо вернуть, чтобы было кому следить за порядком в лесах. Также перед специалистами необходимо поставить такие задачи, как предотвращение пожаров и восстановление уничтоженных огнем лесов, считает Миронов.

Как отметил законодатель, в прошлом лесникам удавалось вовремя выявить очаг возгорания и принять меры первичного реагирования. Благодаря этому пламя не распространялось на огромные площади.

«Лес — это легкие нашей страны. И у этих легких должен быть хозяин», — сказал депутат.

Миронов выразил уверенность, что сохранить природу не получится, если власти не вернут профессию лесника.

27 июля в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю рассказали, что на территории региона были зафиксированы 59 природных пожаров. Общая площадь возгораний составила около 600 тыс. гектаров. К ликвидации огня привлекли более 1000 специалистов из девяти регионов. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Якутии сняли на видео крупный лесной пожар.