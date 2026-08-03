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Общество

У Хабаровска ожидается поднятие уровня воды в реке Амур до опасной отметки

Amur Mash: вода в реке Амур у Хабаровска к концу недели поднимется до 450 см
Виталий Белоусов/РИА Новости

Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска может превысить опасную отметку до конца текущей недели. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

В материале отмечается, что вода уже поднялась до отметки в 411 см, при этом показатель продолжает увеличиваться. На этом фоне нижний ярус городской набережной ушел под воду.

«По прогнозам гидрологов, в выходные он (уровень воды в реке Амур. — «Газета.Ru») превысит 4,5 метра. Подтопление грозит островам Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский», — утверждается в тексте.

Авторы материала обратили внимание, что в данный момент на острове Большой Уссурийский строится пункт пропуска на границе РФ и Китая. Наблюдаемый в регионе паводок может повлиять на ход работ, подчеркнули журналисты.

2 августа Telegram-канал SHOT написал о масштабном наводнении на территории Приморского края. Сильнее всего пострадали населенные пункты Чугуевка и Спасск-Дальний, а также Яковлевский округ. Сообщалось, что в Шкотовском районе на фоне паводка обрушился автомобильный мост. В тот момент по переправе ехала легковая машина, которой управляла девушка. Она чудом не пострадала.

Ранее ученые предупредили, что мощные наводнения в России будут случаться чаще.

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