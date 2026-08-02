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Общество

В Приморском крае из-за наводнения затопило дома и машины

SHOT: в Приморском крае на фоне масштабного наводнения обрушился мост
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Обрушение моста произошло в Приморском крае, где наблюдается масштабное наводнение. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, сильнее всего пострадали населенные пункты Спасск-Дальний и Чугуевка, а также Яковлевский округ. В первом городе оказались затоплены несколько жилых домов.

«Местные жалуются, что остались без урожая, имущество людей повреждено», — говорится в публикации.

Авторы материала обратили внимание, что в регионе ожидается подъем воды в реках Арсеньевка и Варфоломеевка.

Недалеко от села Новороссия, расположенного в Шкотовском районе, обрушился автомобильный мост. В тексте утверждается, что в тот момент по переправе ехала легковая машина, за рулем которой находилась девушка. Она не пострадала.

«В результате обрушения моста три села — Новороссия, Центральное и Смяличи — оказались отрезаны от мира», — отмечается в публикации.

Сотрудники профильных служб устраняют последствия наводнения, в том числе пытаются восстановить разрушенный мост.

Правительство Приморского края в Telegram-канале сообщило, что специалисты откачивают воду в Спасске-Дальнем. При этом дождливая погода сохраняется, предупредили власти. Работы по ликвидации последствий наводнения ведутся и в других частях региона — Надеждинском, Лесозаводском, Владивостокском, Красноармейском и Партизанском округах.

Ранее в Новокузнецке из-за непогоды подтопило сотни участков.

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