Мальчик оказался в больнице после нападения бобра с бешенством

В США ребенок попал в больницу после нападения в парке бобра с бешенством

В США ребенок получил серьезные травмы после того, как бобр с бешенством атаковал его и других людей на озере в парке в Нью-Джерси. Животное бросилось на мальчика из воды, когда он рыбачил, несколько раз укусив за верхнюю часть бедра.

По словам капитана полиции Майкла Блондина, пострадавшего мальчика доставили в больницу, где он ожидает результатов анализов. Городские власти подтвердили, что бобр дал положительный тест на бешенство. Все контактировавшие с ним также проходят профилактическое лечение.

Бобры обычно распространены в Нью-Джерси и не считаются опасными, пояснили эксперты, однако эти животные агрессивно защищают себя и территорию при угрозе.

