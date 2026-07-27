Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Зоолог рассказала, почему бобры мигрируют с Украины в Польшу

Зоолог Нарбут: бобры уходят в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту
Jorn Vangoidtsenhoven/The Comedy Wildlife Photography Awards

Польский зоолог Вероника Нарбут рассказала РИА Новости, что бобры активно мигрируют с территории Украины в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту.

По ее словам, в приграничных районах двух стран имеются большие популяции бобров. В Польше бобр находится под строгой защитой, охоту на него могут разрешить лишь в исключительных случаях для регулирования численности при серьезном ущербе. На Украине же бобра так строго не охраняют, с юридической точки зрения он относится к охотничьим видам.

«В Польше проблем с бобрами значительно больше, чем на Украине. Это связано с тем, что власти двух стран придерживаются разных принципов и правил в отношении охраны и регулировании численности этих животных», — поделилась специалист.

Кроме того, в Польше более развита сфера сельского хозяйства, что также является благоприятным фактором для миграции, уточнила Нарбут.

Зоолог добавила, что зачастую бобры выбирают бассейн реки Западный Буг, бассейн реки Сана, другие малые приграничные реки и водно-болотные угодья.

21 июля издание Fakt писало, что бобр украл нижнее белье с бельевой веревки жителя Польши.

По словам хозяина белья, он в течение долгого времени не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал бобра на месте преступления.

Поляк предположил, что его одежда понадобилась животному для строительства хатки. Мужчина добавил, что бобр вел себя «как разъяренная свинья», как будто прошел курс спецподготовки.

Ранее в США ребенок оказался в больнице после нападения бобра с бешенством в парке Нью-Джерси.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!