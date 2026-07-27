Зоолог рассказала, почему бобры мигрируют с Украины в Польшу

Зоолог Нарбут: бобры уходят в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту

Польский зоолог Вероника Нарбут рассказала РИА Новости, что бобры активно мигрируют с территории Украины в Польшу из-за лучших условий и запрета на охоту.

По ее словам, в приграничных районах двух стран имеются большие популяции бобров. В Польше бобр находится под строгой защитой, охоту на него могут разрешить лишь в исключительных случаях для регулирования численности при серьезном ущербе. На Украине же бобра так строго не охраняют, с юридической точки зрения он относится к охотничьим видам.

«В Польше проблем с бобрами значительно больше, чем на Украине. Это связано с тем, что власти двух стран придерживаются разных принципов и правил в отношении охраны и регулировании численности этих животных», — поделилась специалист.

Кроме того, в Польше более развита сфера сельского хозяйства, что также является благоприятным фактором для миграции, уточнила Нарбут.

Зоолог добавила, что зачастую бобры выбирают бассейн реки Западный Буг, бассейн реки Сана, другие малые приграничные реки и водно-болотные угодья.

21 июля издание Fakt писало, что бобр украл нижнее белье с бельевой веревки жителя Польши.

По словам хозяина белья, он в течение долгого времени не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал бобра на месте преступления.

Поляк предположил, что его одежда понадобилась животному для строительства хатки. Мужчина добавил, что бобр вел себя «как разъяренная свинья», как будто прошел курс спецподготовки.

Ранее в США ребенок оказался в больнице после нападения бобра с бешенством в парке Нью-Джерси.