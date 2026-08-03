Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Интерпол помог вернуть жителю Иркутска угнанный автомобиль

МВД: Интерпол вернул жителю Иркутска Lexus, угнанный более 20 лет назад
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутске законному владельцу вернули автомобиль Lexus, похищенный более 20 лет назад. Об этом сообщили в региональном управлении МВД в своем Telegram-канале.

Кроссовер был угнан в Подмосковье в 2005 году. Владелец пользовался автомобилем менее года и уже не надеялся когда-либо вернуть его.

Иномарку обнаружили при постановке на регистрационный учет. Инспектор заподозрил вмешательство в идентификационные номера, а проведенная экспертиза подтвердила, что номерная площадка была вварена в кузов.

После проверки сотрудники российского и японского подразделений Интерпола установили заводские данные автомобиля, подтвердили, что он числится в розыске, и нашли его владельца. Мужчина приехал в Иркутск, где ему передали автомобиль и ключи.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники национального бюро Интерпола задержали 66-летнего бизнесмена одной из стран Балтии, находившегося в международном розыске по обвинению в хищении более €1 млн.

Ранее США передали России разыскиваемого несколько лет мошенника.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!