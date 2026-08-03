Интерпол помог вернуть жителю Иркутска угнанный автомобиль

МВД: Интерпол вернул жителю Иркутска Lexus, угнанный более 20 лет назад

В Иркутске законному владельцу вернули автомобиль Lexus, похищенный более 20 лет назад. Об этом сообщили в региональном управлении МВД в своем Telegram-канале.

Кроссовер был угнан в Подмосковье в 2005 году. Владелец пользовался автомобилем менее года и уже не надеялся когда-либо вернуть его.

Иномарку обнаружили при постановке на регистрационный учет. Инспектор заподозрил вмешательство в идентификационные номера, а проведенная экспертиза подтвердила, что номерная площадка была вварена в кузов.

После проверки сотрудники российского и японского подразделений Интерпола установили заводские данные автомобиля, подтвердили, что он числится в розыске, и нашли его владельца. Мужчина приехал в Иркутск, где ему передали автомобиль и ключи.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники национального бюро Интерпола задержали 66-летнего бизнесмена одной из стран Балтии, находившегося в международном розыске по обвинению в хищении более €1 млн.

Ранее США передали России разыскиваемого несколько лет мошенника.