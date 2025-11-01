На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге сотрудники Интерпола задержали экс-главу иностранной компании

МВД: Интерпол задержал в Петербурге бизнесмена из Балтии за хищение €1 млн
true
true
true
close
Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге сотрудники национального бюро Интерпола задержали 66-летнего бизнесмена одной из стран Балтии, находившегося в международном розыске по обвинению в хищении более €1 млн. Об этом сообщила пресс-служба петербургской полиции.

По данным МВД, задержание прошло 31 октября у дома №10-12 по улице Красного Текстильщика.

Предприниматель с 2014 по 2019 год занимал должность директора и акционера крупной иностранной компании. Когда фирма начала процедуру банкротства, он незаконно вывел со счетов организации 1 056 175 евро.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска.

27 октября Абхазия передала Российской Федерации ранее задержанного в Сухуме гражданина Турции, который разыскивался по линии Интерпола. Турок Токач Серджан 1990 года рождения находился в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории Турции. По оперативным данным, Серджан — член турецкой организованной преступной группы.

Ранее США передали России разыскиваемого несколько лет мошенника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами