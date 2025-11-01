В Петербурге сотрудники Интерпола задержали экс-главу иностранной компании

МВД: Интерпол задержал в Петербурге бизнесмена из Балтии за хищение €1 млн

В Санкт-Петербурге сотрудники национального бюро Интерпола задержали 66-летнего бизнесмена одной из стран Балтии, находившегося в международном розыске по обвинению в хищении более €1 млн. Об этом сообщила пресс-служба петербургской полиции.

По данным МВД, задержание прошло 31 октября у дома №10-12 по улице Красного Текстильщика.

Предприниматель с 2014 по 2019 год занимал должность директора и акционера крупной иностранной компании. Когда фирма начала процедуру банкротства, он незаконно вывел со счетов организации 1 056 175 евро.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска.

27 октября Абхазия передала Российской Федерации ранее задержанного в Сухуме гражданина Турции, который разыскивался по линии Интерпола. Турок Токач Серджан 1990 года рождения находился в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений на территории Турции. По оперативным данным, Серджан — член турецкой организованной преступной группы.

Ранее США передали России разыскиваемого несколько лет мошенника.