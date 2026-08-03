Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Россиянам назвали условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю

ФНПР: введение четырехдневной рабочей недели возможно на некоторых производствах
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только на тех предприятиях, где это экономически оправдано. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев в разговоре с ТАСС.

По его словам, при сокращении рабочей недели сотрудники не должны терять в заработной плате. Он отметил, что такой формат может быть реализован лишь на отдельных производствах.

Черногаев также подчеркнул, что на предприятиях с непрерывным производственным циклом введение дополнительного выходного дня зачастую невозможно.

По мнению главы ФНПР, больше внимания следует уделять гибким графикам работы, учитывая особенности производства, транспортную доступность, семейные обстоятельства и состояние здоровья работников.

Экономист Дмитрий Трепольский в свою очередь отметил, что в России вряд ли законодательно введут четырехдневную рабочую неделю в 2026–2027 годах. По его мнению, основным сдерживающим фактором является острый дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы, а в условиях высокой загрузки экономики и необходимости наращивания промышленного производства сокращение рабочего времени на 20% без снижения зарплат рассматривается уже как риск для темпов роста ВВП.

Ранее ученые доказали, что четырехдневная неделя может быть продуктивнее стандартной пятидневки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!