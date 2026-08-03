Россиянам назвали условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только на тех предприятиях, где это экономически оправдано. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев в разговоре с ТАСС.

По его словам, при сокращении рабочей недели сотрудники не должны терять в заработной плате. Он отметил, что такой формат может быть реализован лишь на отдельных производствах.

Черногаев также подчеркнул, что на предприятиях с непрерывным производственным циклом введение дополнительного выходного дня зачастую невозможно.

По мнению главы ФНПР, больше внимания следует уделять гибким графикам работы, учитывая особенности производства, транспортную доступность, семейные обстоятельства и состояние здоровья работников.

Экономист Дмитрий Трепольский в свою очередь отметил, что в России вряд ли законодательно введут четырехдневную рабочую неделю в 2026–2027 годах. По его мнению, основным сдерживающим фактором является острый дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы, а в условиях высокой загрузки экономики и необходимости наращивания промышленного производства сокращение рабочего времени на 20% без снижения зарплат рассматривается уже как риск для темпов роста ВВП.

Ранее ученые доказали, что четырехдневная неделя может быть продуктивнее стандартной пятидневки.