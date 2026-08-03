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Общество

Названы главные тревоги россиян во втором квартале 2026 года

«Ведомости»: во II квартале ситуация с топливом стала главной тревогой россиян
oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Во втором квартале года россияне больше всего беспокоились из-за ситуации с топливом, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей» Компании развития общественных связей (КРОС).

Там рассказали, что до улучшения ситуации с бензином граждане писали в соцсетях об очередях, росте цен и отсутствии топлива на заправках. В КРОС отметили, что россияне волновались и из-за невозможности использовать интернет-сервисы при работающих средствах обхода блокировок.

«Тема цифровых ограничений <...> в два раза опережает все остальные по приживаемости и активности обсуждений в той же цифровой среде», — уточнил вице-президент компании по стратегии и развитию Кирилл Лубнин.

По данным аналитиков КРОС, в топ-5 тревог также попали опасения из-за прилетов БПЛА, попытки изолировать Крым и сигналы о подготовке Европы к войне с Россией.

Социолог Денис Волков заявил, что перечень отражает события последних месяцев. Он считает, что к концу июля шок прошел и настроение людей стало лучше. А основной тревожащей россиян темой эксперт назвал состояние экономики.

До этого опрос показал, что главной причиной стресса на рабочем месте в этом году россияне назвали общее ощущение нестабильности и непредсказуемости. Об этом переживают 41% опрошенных сотрудников отечественных компаний.

Ранее треть россиян признались, что хотят выговориться на приеме у врача.

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