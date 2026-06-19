Треть россиян признались, что хотят выговориться на приеме у врача

Более трети (36%) опрошенных россиян хотели бы не только получить медицинскую помощь, но и выговориться на приеме у врача, чтобы снизить тревогу. Об этом говорится в исследовании фармацевтической компании «Медисорб» (есть у «Газеты.Ru»).

Согласно опросу, 36% респондентов испытывают тревогу или беспокойство при посещении медицинских учреждений. Полностью спокойно на прием идут только 26% опрошенных.

При выборе врача россияне обращают внимание не только на профессиональные навыки. Внимательность и заботу главными качествами медицинского работника назвали 25% участников исследования. Еще 23% считают важной вовлеченность специалиста, 22% — грамотную речь.

Половина респондентов ожидают от врача грамотную и полезную консультацию. Внимание к деталям важно для 49% опрошенных, назначение эффективного лечения — для 48%.

При этом каждый пятый опрошенный россиянин сталкивается со сложностями при поиске хорошего врача. Чаще всего люди ориентируются на рекомендации родных и близких — так поступают 35% участников опроса. Еще 25% читают отзывы в интернете, а 14% изучают квалификацию специалиста и его положение в медицинском сообществе.

Более половины россиян считают, что прием у хорошего врача должен длиться дольше 18 минут. При этом 36% уверены, что нормальная консультация не может занимать менее получаса. По мнению 27% респондентов, за более короткое время врач не успеет объяснить суть диагноза.

Опрос также показал, что 21% россиян считают профессию врача призванием для избранных, а 19,5% называют ее престижной и уважаемой. Почти треть участников исследования были бы рады, если бы их дети выбрали карьеру врача.

У 57% опрошенных в жизни был хотя бы один врач, который оказал им или их близким значимую помощь и занял особое место в их судьбе.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян испытывает стресс на работе.