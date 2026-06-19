Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Треть россиян признались, что хотят выговориться на приеме у врача

Почти 40% опрошенных россиян хотят выговориться у врача, чтобы снизить тревогу
VH-studio/Shutterstock/FOTODOM

Более трети (36%) опрошенных россиян хотели бы не только получить медицинскую помощь, но и выговориться на приеме у врача, чтобы снизить тревогу. Об этом говорится в исследовании фармацевтической компании «Медисорб» (есть у «Газеты.Ru»).

Согласно опросу, 36% респондентов испытывают тревогу или беспокойство при посещении медицинских учреждений. Полностью спокойно на прием идут только 26% опрошенных.

При выборе врача россияне обращают внимание не только на профессиональные навыки. Внимательность и заботу главными качествами медицинского работника назвали 25% участников исследования. Еще 23% считают важной вовлеченность специалиста, 22% — грамотную речь.

Половина респондентов ожидают от врача грамотную и полезную консультацию. Внимание к деталям важно для 49% опрошенных, назначение эффективного лечения — для 48%.

При этом каждый пятый опрошенный россиянин сталкивается со сложностями при поиске хорошего врача. Чаще всего люди ориентируются на рекомендации родных и близких — так поступают 35% участников опроса. Еще 25% читают отзывы в интернете, а 14% изучают квалификацию специалиста и его положение в медицинском сообществе.

Более половины россиян считают, что прием у хорошего врача должен длиться дольше 18 минут. При этом 36% уверены, что нормальная консультация не может занимать менее получаса. По мнению 27% респондентов, за более короткое время врач не успеет объяснить суть диагноза.

Опрос также показал, что 21% россиян считают профессию врача призванием для избранных, а 19,5% называют ее престижной и уважаемой. Почти треть участников исследования были бы рады, если бы их дети выбрали карьеру врача.

У 57% опрошенных в жизни был хотя бы один врач, который оказал им или их близким значимую помощь и занял особое место в их судьбе.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян испытывает стресс на работе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
22 июня, ровно в 4 утра. 8 фильмов о том, как один день 85 лет назад изменил судьбы миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!