Россияне рассказали, из-за чего стрессуют на работе

Главной причиной стресса на рабочем месте в 2026 году россияне назвали общее ощущение нестабильности и непредсказуемости — об этом переживают 41% опрошенных сотрудников российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru и психологической платформой Alter (есть у «Газеты.Ru»).

Также в топ-5 причин для стресса у россиян оказались отношения с руководством (40%), атмосфера в команде (доля соискателей, выбравших эту причину, увеличилась с 30 до 35%), объем работы (доля снизилась с 32 до 27% и ушла на две строчки вниз, по сравнению с годом ранее) и сроки выполнения задач (18%).

Пятерка самых популярных способов справляться с психологическими сложностями у россиян осталась такой же, как и в прошлом году, но внутри списка произошли изменения:

— лидирует сон, однако доля респондентов, выбирающих высыпаться, упала и достигла наименьшего значения за пять лет — с 62% в 2021 году до 49% в текущем;

— разговоры с родными и друзьями удерживаются на втором месте, но популярность этого способа также снизилась до пятилетнего минимума — с 48 до 36%;

— спорт в 2026 году поднялся с четвертой на третью строчку — к нему прибегают 26% соискателей;

— еда сместилась с третьей позиции на четвертую (22%);

— курение по-прежнему замыкает топ-5. Это единственный способ справиться с напряжением, который за пять лет показал рост (с 14 до 19%) и вытеснил из пятерки медитации и практики осознанности.

Среди сотрудников различных управленческих уровней выделяются топ-менеджеры: они заметно реже, чем менеджеры среднего звена и линейные работники, делятся переживаниями с близкими и пьют кофе, но чаще медитируют и общаются со своим руководством или HR. У женщин особенно популярны разговоры с семьей и друзьями, медитации и практики осознанности, прием лекарств и психотерапия, а у мужчин — спорт и алкоголь. Соискатели в возрасте 18–24 лет спят заметно больше остальных и реже прибегают к спиртному. Однако они же и респонденты от 25 до 34 лет наиболее активно «заедают» стресс и курят. Популярность еды падает с возрастом. Алкоголь чаще всего употребляют в группе 35–44 года.

«Опрос также показал, что доля сотрудников, считающих, что постоянный стресс может привести к увольнению, снизилась до минимального значения за пять лет — с 92 до 79%. Это можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, люди действительно могли частично адаптироваться к высокому уровню напряжения: похоже, что хронический стресс постепенно начинает восприниматься как «норма» современной работы. С другой — нельзя исключать и экономический фактор: в периоды нестабильности сотрудники могут сильнее опасаться потери работы и поэтому готовы терпеть более высокий уровень психологического неблагополучия», — сказала клинический психолог, клинический директор платформы Alter Анастасия Черткова.

Она добавила, что косвенно на это указывает и изменение способов совладания со стрессом: снижение популярности сна и разговоров с близкими может говорить об истощении внутренних ресурсов и дефиците времени на восстановление, а рост курения — о стремлении к быстрым и доступным способам краткосрочной регуляции напряжения. При этом рост популярности спорта выглядит позитивным сигналом: у части людей формируется более активный и телесно-ориентированный способ справляться со стрессом — спорт действительно помогает снизить тревогу и риск выгорания, заключила Черткова.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

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