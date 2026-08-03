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Общество

Климатолог заявил, что югу России все сложнее справляться с осадками

Климатолог Иошпа: южные города России перегружены «погодной турбулентностью»
Соцсети

Климатолог, доцент кафедры океанологии Института наук о Земле Южного федерального университета (ЮФУ) Александр Иошпа рассказал в разговоре с ТАСС, что городам на юге России с годами все сложнее справляться с участившимся осадками, поскольку изначально городская инфраструктура не была рассчитана на такие объемы.

По его словам, наблюдаемая динамика изменения погодных условий на юге России будет происходить и в дальнейшем — она имеет определенную цикличность, связанную с процессами, происходящими на Земле. Иошпа отметил, что «погодная турбулентность» становится новой нормой, а городская инфраструктура, ливневые канализации и природные экосистемы, которые исторически не были рассчитаны на такие залповые объемы воды, испытывают повышенную нагрузку.

По словам климатолога, постоянные погодные изменения связаны с несколькими факторами: изменение температуры воздуха, накопление влаги в атмосфере и резкий контраст воздушных масс.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова заявляла, что в августе на большей части европейской территории России температура будет ближе к средним показателям.

Ранее россиянам рассказали, где лучше всего наблюдать за звездопадом Персеиды.

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