Россиянам рассказали об ожидаемой погоде в августе в регионах РФ

Температура ближе к средним показателям будет наблюдаться в августе на большей части европейской территории России. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории ожидается около средних многолетних значений», — сказала специалист.

Немного теплее нормы будет в Коми, Пермском крае, на юге Южного федерального округа, в Северо-Кавказском и в Уральском федеральных округах.

Она добавила, что на большей части Сибирского федерального округа, на юге Амурской области и Хабаровского края, а также в Приморье, температура воздуха будет в пределах нормы.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в москве 1 и 2 августа ожидается температура воздуха до +28°C. По ее словам, погоду на выходных в Москве будет определять периферия антициклона.

Ранее москвичам назвали дату окончания дождей.