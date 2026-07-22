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Наука

Россиянам рассказали, где лучше всего наблюдать за звездопадом Персеиды

Эксперт Чумаков: звездопад Персеиды лучше будет видно вдали от источников света
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Метеорный поток Персеиды, который состоится 12 августа, лучше всего будет виден в местах, удаленных от источников яркого света. Об этом газете «Известия» сообщили почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков и участник Клуба астрономов‑любителей им. Ф.Ю. Зигеля Евгений Вереин.

«Для наблюдения Персеид достаточно найти место, удаленное от источников яркого света. Это может быть парк в ближнем Подмосковье, но лучше деревня в Калужской области. Часть метеоров Персеид тусклые, и городская засветка помешает их заметить», — сказал Чумаков.

При этом, по его словам, в телескопе не будет необходимости.

Эксперты добавили, что оптимальными для наблюдений регионами являются Астраханская, Амурская, Волгоградская и Оренбургская области, а также Алтай, Бурятия, Забайкалье и Калмыкия. Вереин объяснил, что это связано с господствующими в тех местах антициклонами. Устойчивые зоны повышенного атмосферного давление препятствуют появлению облачности, а небо может быть ясным на протяжении многих месяцев подряд.

В 2026 году часовое зенитное число Персеид ожидается на уровне 100 метеоров. Количество вспышек будет увеличиваться в течение ночи, достигнув своего максимума перед рассветом.

Ранее стало известно, что россияне смогут увидеть сразу три астрономических явления 12 августа.

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