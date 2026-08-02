Министру нацбезопасности Израиля запретили привлекать крокодилов для охраны тюрем

В Израиле суд запретил использовать крокодилов для охраны террористов в тюрьмах

Иерусалимский окружной суд запретил министру нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов, чтобы охранять террористов в тюрьмах. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Газета уточняет, что решение было принято после петиции организации по защите прав животных Let the Animals Live.

«В очередной раз, во время войны, правовая система встает на сторону террористов», — отреагировал на постановление суда Бен-Гвир.

Он считает, что таким образом инстанция пришла на помощь террористам.

В июле министр охраны окружающей среды Израиля Идит Сильман объявила нильского крокодила «культивируемым диким животным». Это позволило тюрьмам размещать рептилий вокруг мест заключения, несмотря на возражения юридического советника ее министерства и Управления природы и парков страны.

Власти начали реализовывать пилотный проект у израильской тюрьмы Кциот: там были намерены построить 170-метровый канал вокруг корпуса, в котором содержатся боевики палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее крокодил опального армянского оппозиционера покусал сотрудника МЧС.