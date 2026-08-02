Главное пресноводное озеро Израиля пересохло до «нижней красной линии»

Уровень воды в Галилейском море — главном пресноводном озере Израиля — опустился до так называемой «нижней красной линии» на отметке -213 метров. Об этом сообщает издание Walla.

Температура воздуха на берегах озера достигает +45°C. Ситуация вызывает опасения у экологов и представителей местных властей.

Тивериадское, Генисаретское озеро, Кинерет, или Галилейское море — самый низкий на планете пресноводный проточный водоем (213 м ниже уровня моря). Он служит ключевым источником пресной воды для Израиля и имеет сакральное значение для христиан, так как в его окрестностях проповедовал Иисус Христос.

Директор пляжа Амнон Авиад Бен Хур рассказал, что спасательные службы вынуждены постоянно перемещать оборудование из-за падения уровня воды: спасательные будки и площадки для гидроциклов приходится переносить все дальше от берега.

Однако, по его словам, подобные аномалии уже случались, но каждый раз за ними следовала дождливая зима, которая восстанавливала баланс воды в озере.

Тем не менее Галилейское море уже обмелело до уровня, близкого к рекордному: он был зарегистрирован в конце лета 2001 года, когда вода опустилась до -214,87 метров.

Несмотря на жару, туристы продолжают приезжать на озеро. Ассоциация городов Кинерет призвала отдыхающих соблюдать меры предосторожности — пить больше воды, находиться в тени и защищать баллоны солнцезащитных спреев от воздействия солнечных лучей.

Ранее жара в Москве третий раз за лето достигла уровня «сильной».