Бортпроводники вынудили канадскую авиакомпанию отменить сотни рейсов на праздник

Канадская авиакомпания WestJet отменила более 300 рейсов на фоне возможной забастовки бортпроводников. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на заявление перевозчика.

Ко вчерашнему вечеру количество отмененных рейсов достигло 309. Авиакомпания начала поэтапную реструктуризацию расписания полетов, чтобы пассажиры и самолеты не застряли в аэропортах.

Ситуация усугубляется тем, что все это происходит на длинные выходные: 3 августа в Канаде отмечается Гражданский праздник (Civic Holiday), который является нерабочим в большинстве провинций, за исключением Квебека. При этом WestJet является одной из самых популярных авиакомпаний для местных перелетов — она ежедневно перевозит около 70 тысяч пассажиров на 600 рейсах.

Причиной забастовки стал спор о заработной плате: профсоюз CUPE, представляющий около 4400 бортпроводников, требует оплаты за работу на земле, которая, по их данным, составляет более 35 часов в месяц.

«Мы не просто ведем переговоры по нескольким пунктам, мы добиваемся всеобъемлющего контракта, отражающего приоритеты наших членов», — сказала президент отделения профсоюза в WestJet Алия Хуссейн.

В пятницу профсоюз направил уведомление о начале забастовки через 72 часа, а авиакомпания ответила уведомлением о локауте на тот же срок. Переговоры продолжаются при участии федеральных посредников.

В WestJet утверждают, что их система уже включает оплату наземных обязанностей по единой повышенной ставке.

Министр по делам семьи и труда Канады Патти Хайду заявила, что встречалась с обеими сторонами в Калгари, где проходят переговоры. Торговая палата города выразила надежду на скорейшее разрешение спора, отметив, что сбои в авиасообщении повлияют на туризм и цепочки поставок.

Пассажирам, чьи рейсы отменены, рекомендуют проверять статус перелетов перед выездом в аэропорт. WestJet разрешает пассажирам с билетами на рейсы до 4 августа один раз бесплатно изменить или отменить бронирование. В случае отмены перевозчик обязан найти место на рейсе другой авиакомпании в течение двух суток или предложить полный возврат средств.

Ранее машинисты британских поездов начали готовиться к забастовке.