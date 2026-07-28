Машинисты поездов Великобритании готовятся к забастовке

Машинисты поездов в Великобритании могут начать устраивать забастовки из-за нехватки туалетов, железнодорожные компании не улучшили условия труда, несмотря на предписание властей. Об этом сообщает The Guardian.

В профсоюзах утверждают, что потребности машинистов не были удовлетворены спустя год, после того, как железнодорожный регулятор обязал компании предоставить больше туалетов и мест для отдыха.

В 2025 году Управление железнодорожного транспорта (ORR) направило письмо к британским железнодорожным компаниям. Их обязали увеличить количество туалетов и сократить максимальное время управления поездом без перерыва на его посещение.

По словам генсека профсоюза машинистов Дэйва Калфи, машинисты продолжают расплачиваться своим здоровьем за бездействие отрасли.

До этого сообщалось, что врачи, находящиеся в эпицентре нынешней вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго (ДРК), объявили забастовку из-за задолженности по зарплатам.

Ранее в США полиция применила слезоточивый газ против протестующих.