Губернатор высказался о жертвах атаки БПЛА на склад Wildberries под Самарой

В Самарской области при ударе дронов по складу Wildberries никто не погиб

При налете БПЛА на склад Wildberries в Самарской области никто не погиб, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, власти создали оперштаб. На место прилета прибыли сотрудники экстренных служб. Сейчас там тушат пожар.

Чиновник отдельно обратился к жителям Красноярского района, где в воздухе появились продукты горения. Глава области призвал их связываться с медиками, если возникают головокружение, тошнота, кашель и першение в горле. При резком ухудшении самочувствия граждане могут вызвать скорую по номеру 112.

В ночь на 2 августа Саратовская и Самарская области подверглись атаке украинских беспилотников. По данным саратовского губернатора Романа Бусаргина, два человека не выжили, были повреждены многоквартирный дом и объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. В Самарской области ВСУ атаковали логистический центр Wildberries.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, как России создать эффективную защиту от дронов.