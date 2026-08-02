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Общество

Железнодорожную отрасль назвали фактором развития регионов и экономики России

Сайбель: развитие железных дорог стало одним из приоритетов народной программы ЕР
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

Железнодорожная отрасль решает транспортные задачи и стала фактором развития регионов. Об этом в День железнодорожника заявил замначальника департамента соцразвития РЖД, Герой России Владимир Сайбель.

Он рассказал газете «Взгляд» о влиянии отрасли на экономику страны. По его словам, реализация крупных инфраструктурных проектов, вошедших в народную программу «Единой России»-2021, создает возможности для долгосрочного развития территорий.

«Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии страны — от укрепления экономики и повышения связанности регионов до реализации масштабных инфраструктурных проектов», — отметил Сайбель.

По его словам, в народной программе «Единой России»-2021 особое внимание уделили проектам, которые создают новые возможности для регионов и формируют основу для долгосрочного экономического роста. При этом развитие железнодорожной инфраструктуры стало ключевым инструментом реализации этих задач.

«Сегодня компания успешно решает важнейшие государственные задачи: от развития инфраструктуры малых и средних городов до обеспечения обороноспособности страны и поддержки участников специальной военной операции. В этом большая заслуга многотысячного коллектива профессионалов РЖД», — сказал Сайбель.

По его мнению, работники отрасли столкнулись с масштабными целями, обозначенными президентом России Владимиром Путиным. При это с участием «Единой России» и в рамках народной программы партии-2021 реализованы крупные инфраструктурные проекты страны.

«Среди них — строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, которая даст новый импульс экономике, а также расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для укрепления транспортной связи центральных регионов с Дальним Востоком», — сказал Сайбель.

По его словам, в основе стабильной работы транспортной системы лежит ежедневный труд миллионов специалистов.

«Коллективу РЖД есть чем гордиться: все государственные показатели и задачи выполняются в полном объеме. Но мы не останавливаемся на достигнутом и готовы отвечать на новые вызовы», — добавил он.

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