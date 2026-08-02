Названы причины, почему кошки ненавидят закрытые двери

Для кошки важен контроль над территорией, а закрытые двери мешают ей обходить свои «владения». Происходящее в недоступном пространстве также вызывает любопытство, поэтому она может скрестись и мяукать, заявила в беседе с «Газетой.Ru» зоопсихолог компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Оксана Ершова.

«Дом она воспринимает как собственное пространство, которое должно оставаться доступным и предсказуемым. Закрытая дверь внезапно ограничивает доступ к части территории, и это вызывает у животного тревогу», – сказала эксперт.

Особенно негативно на закрытые двери реагируют питомцы с выраженным территориальным поведением и тревожные кошки, привязанные к хозяину.

Кроме того, у них резко усиливается любопытство к происходящему за дверью.

«Кошки устроены так, что любой ограниченный доступ автоматически делает объект более интересным. Обязательно нужно понять, что происходит по ту сторону», – отметила Ершова.

Многие кошки воспринимают закрытую дверь как потерю контроля над ситуацией и могут требовать открыть комнату, а спустя минуту спокойно уйти, даже не заходя внутрь.

Если кошка активна и хорошо себя чувствует, то такое поведение естественно и нормально. Если же в последнее время она стала вести себя странно, плохо есть и чрезмерно остро реагировать на закрытые двери, это может указывать на проблемы со здоровьем или хронический стресс. В таком случае лучше всего показать ее ветеринару и зоопсихологу, заключила эксперт.

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